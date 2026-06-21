Почему Dolby Vision 2 никому не нужен

Едва только производители 4К-телевизоров повсеместно начали поддерживать Dolby Vision как предпочтительный стандарт HDR, Dolby анонсировала новую версию технологии — еще более продвинутую. Портал popularmechanics.com рассказал, чем она отличается от предыдущей и нужно ли как можно быстрее искать телевизор, который ее поддерживает.

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Dolby Vision 2 интегрирует в операционную систему телевизора ИИ, который поможет подобрать оптимальные настройки яркости, контраста и цветопередачи, отталкиваясь от освещения в комнате. Dolby называет это новшество «контентным интеллектом» — он измеряет показатели фонового света с помощью сенсоров, встроенных в ТВ.

По задумке, функция поможет тем, кто не любит лишний раз копаться в настройках телевизора. Если он стоит в комнате с множеством окон, то освещение будет постоянно меняться в течение дня; ТВ сможет сам подстраивать параметры в зависимости от того, сильно ли отсвечивает экран. Помимо этого, Dolby Vision 2 сможет автоматически фиксировать слишком темные сцены (часто явление во многих фильмах и сериалах) и менять яркость, чтобы происходящее на экране было лучше видно.

Наконец, по словам производителя, технология также может исправить одну из самых спорных функций современных телевизоров. А именно, сглаживание движений — оно призвано снизить тряску экрана, но вместо этого часто делает картинку слишком размытой. Dolby Vision 2 же должна автоматически настраивать баланс белого так, чтобы зрителю было проще следить за быстрыми действиями на экране, не делая светлые участки экрана слишком яркими.

Проблема лишь в одном: Dolby Vision 2 пока что невозможно пользоваться, даже при наличии совместимого ТВ. Технология работает только при условии, что телевизор воспроизводит контент, специально разработанный для ее поддержки. Но такого контента еще нет — он появится только в будущем. Крупная стриминговая платформа Peacock стала первой из тех, кто заявил о разработке контента для Dolby Vision 2, однако никто не знает, сколько шоу получат поддержку технологии.

Отталкиваясь от успеха оригинальной Dolby Vision, можно предположить, что новинка тоже станет достаточно популярной, но тяжело сказать, сколько времени на это потребуется. В предыдущий раз на это ушли годы: первая версия Dolby Vision запустилась в 2014-м, но попала на стриминги лишь в 2016-м, когда поддержка технологии появилась в шоу Netflix. Скорее всего, скорость распространения Dolby Vision 2 стриминговыми платформами будет зависеть от того, как быстро на рынке ТВ появятся бюджетные модели с поддержкой технологии.

Другими словами, нет смысла торопиться и немедленно бежать за телевизором с поддержкой Dolby Vision 2. Люди в среднем меняют ТВ раз в 5-10 лет, поэтому апгрейд, вероятно, в любом случае не помешает, но не стоит делать покупку только ради одного специфического, нового формата.