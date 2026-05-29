Криптовалютная компания DxSale потеряла $7,3 млн из-за хакерского взлома

Криптовалютная платформа DxSale подверглась взлому, в результате которого злоумышленники нанесли ущерб на сумму около $7,3 млн. Об этом сообщает Crypto.News.

По данным компании PeckShield, адрес, контролируемый атакующими, перевел около $1,87 млн в BNB на два основных кошелька, после чего средства были распределены по нескольким депозитным адресам, связанным с Binance. Атака затронула ликвидность, которая оставалась заблокированной в контрактах DxSale со времен активного использования платформы для запуска токенов в сети BNB Chain в 2021 году.

Предварительное расследование аналитика блокчейна Tahax показало, что причиной инцидента могла стать смена владельца контракта, произошедшая за несколько месяцев до взлома. По его словам, контроль над контрактом передавался через более чем 80 транзакций между различными кошельками, прежде чем оказался у адреса, который впоследствии выполнил массовый вывод средств.

Эксперты Coinsult связали атаку с использованием привилегированной функции контракта и изменением периода блокировки активов. Такая комбинация позволила злоумышленникам считать заблокированные средства доступными для вывода и многократно проводить операции по их снятию. Кроме того, Tahax заявил о возможном наличии бэкдора в контракте-развертывателе, который создал условия для эксплуатации уязвимости.

Часть похищенных средств к моменту обнаружения схемы уже прошла через инфраструктуру, затрудняющую дальнейшее отслеживание транзакций.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся серии атак на проекты децентрализованных финансов. По данным DefiLlama, только в мае DeFi-протоколы потеряли около $52 млн из-за взломов, тогда как в апреле ущерб достиг примерно $634 млн – максимального уровня с февраля 2025 года.