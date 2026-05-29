В Британии обеспокоены публикацией новых файлов об НЛО

Публикация рассекреченных файлов Дональда Трампа об НЛО может вызвать в обществе хаос и глубокую духовную тревогу, сообщает Daily Star.

Администрация MAGA 22 мая обнародовала материалы с описаниями сфер, дисков и огненных шаров за 80 лет, включая свидетельства очевидцев с 1948 года. Журналист Крис Шарп предрек обвал мировых рынков, уличные беспорядки и полную потерю доверия к правительству и СМИ.

Эксперты, близкие к команде Трампа, допускают подготовку официального заявления. Журналист-расследователь Джереми Корбелл сообщил, что администрация консультировалась с ним на случай, если Трамп решит заявить о реальности НЛО и внеземном разуме. По его словам, подготовка ведется, но пока неизвестно, как далеко готов зайти президент. Последний релиз включает документы, аудиозаписи и 51 видео.

Ранее ученые рассказали о Пермской аномальной зоне, в которой найдены странные воронки, световые столбы и другие аномалии. Она расположена на берегу реки Сылвы у села Молебка. Вокруг зоны ходит множество слухов — уфологи утверждают, что в небе над местностью можно увидеть странные огни, которые «преследуют людей или выстраиваются в геометрические фигуры».