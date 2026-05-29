Назван способ отключить слежку на смартфоне

В Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа рассказали о функции Privacy Dashboard, которая позволяет отслеживать поведение приложений. По словам авторов, эта панель в Android-смартфонах показывает, какие данные потребляли приложения на устройстве за последнее время. В материале говорится, что с этой функцией можно обнаружить и отключить слежку, которой занимается определенная программа.

Самым простым способом найти Privacy Dashboard назвали поиск функции через настройки. Панель управления приватностью находится в разделе «Безопасность и конфиденциальность». По словам автора XDA Меган Эллис, ей удалось обнаружить странное поведение ряда приложений и отозвать у них права.

Так, Эллис отключила функцию проверки местоположения у приложения управления умным домом и утилиты, которая блокирует спам-звонки. Также клиент соцсети X по неизвестным причинам имел доступ к контактам на телефоне. В заключении специалист отметила, что получающие много прав программы могут не только следить за пользователем, но и потреблять излишнее количество энергии аккумулятора.

