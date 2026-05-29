Скелет в уникальной позе нашли российские археологи

При раскопках кургана в Омской области археологи нашли скелет человека, похороненного в уникальной для этой местности позе, рассказали в музее-заповеднике «Старина Сибирская».

Раскопки проходили с 14 по 25 мая на курганном могильнике «Старокарасук-22». По некоторым признакам, он мог относиться к археологической культуре, которую в научной литературе именуют «культура предков сибирских татар» и датируют 14-15 веками нашей эры, то есть к эпохе Средневековья.

Главной находкой в песчаном грунте стал скелет человека, чье положение скелета оказалось уникальным — на спине, с заведенными за голову руками. По свидетельствам кандидатов исторических наук Сергея Татаурова и Константина Тихомирова, такая поза скелета ранее не встречалась на памятниках Западной Сибири. Правда, сопроводительного инвентаря, который, по древним поверьям, был необходим человеку на том свете, не обнаружено.

Помимо этого, в этой насыпи обнаружена верхняя челюсть лошади, которая, вероятно, положена сюда либо как часть обряда, либо как остатки поминальной трапезы. В соседнем раскопе, чьи могилы оказались разграбленными еще в древности, тем не менее нашли обломок бронзовой накладки, фрагмент железного ножа и навершие ритуального посоха, выточенное из лосиного рога.

Археологи добавили, что хоть курган и относится к археологическим памятникам Средневековья, ответа на вопрос, к какому именно веку и к какой культуре он относится, пока они не получили. Для этого будет исследоваться еще один курган.

