Раскрыт iPhone 21

Lenta.ru

Запланированный на 2028 год смартфон Apple получит уникальную систему охлаждения и новую камеру. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Появились подробности об iPhone 21
По данным специалиста, Apple уже разрабатывает iPhone 21, который должен выйти осенью 2028 года. Главной особенностью устройства, по информации инсайдера, окажется новая система охлаждения, которая снимет лимит на разрешение камеры и позволит еще увеличить мощность аппарата.

Из раскрытых данных Мин-Чи Ко следует, что новый смартфон будет иметь полупроводники, созданные по технологии COB (Chip On Board). В материале говорится, что, грубо говоря, вместо паяных контактов снизу платы будут держаться на проволочном соединении. Это позволит улучшить охлаждение и впервые в истории смартфонов Apple установить камеру сверхвысокого разрешения — например, 200 мегапикселей.

Ко объяснил, что камера устройств Apple ограничена 48 мегапикселями именно из-за потенциальных проблем с перегревом. Также новый iPhone впервые сможет записывать видео с разрешением 8К.

Ранее редакция портала Stuff назвала iPhone 5 лучшим смартфоном в истории Apple. Причинами величия устройства назвали оригинальный дизайн, появления дисплея Retina и долгожданную поддержку LTE.