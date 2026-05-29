Названа главная причина взрывов пауэрбанков

Пауэрбанки особенно часто взрываются из-за некачественных защитных механизмов или их отсутствия. Об этом NEWS.ru сообщил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Специалист объяснил, что в портативных зарядных устройствах содержится большое количество агрессивных химических веществ, поэтому пауэрбанки считаются пожароопасными.

«Все аккумуляторы содержат более одного элемента напряжения. Внутри есть небольшая плата — балансир. При зарядке он распределяет токи по каждому элементу. Если балансир дешевый или вообще отсутствует, то один элемент может перезаряжаться, а другой — недозаряжаться. Последний имеет больше всего шансов полыхнуть», — подчеркнул Гринин.

По словам эксперта, старые и вышедшие из строя пауэрбанки необходимо выбрасывать в специальные контейнеры для батареек. Другие способы утилизации таких устройств, в том числе в обычный мусорный ящик, могут привести к загрязнению окружающей среды.

Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин до этого говорил, что для того чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Специалист предупредил, что заряжать устройство следует только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить аккумулятор.