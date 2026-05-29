Предустановленное на телефонах Motorola приложение стало подменять ссылки

Владельцы смартфонов Motorola, включая дорогую модель Razr 60 Ultra, заметили странное поведение. Когда они пытались открыть приложение Amazon, вместо этого запускался браузер, и пользователя перенаправляли на специальную реферальную ссылку.

Один из пользователей изучил сетевой трафик телефона и обнаружил, что виновник — предустановленное приложение Smart Feed. После обновления до версии 2.03.0070 оно начало перехватывать попытки открыть Amazon и вставлять свой «партнёрский код».

Сама Motorola признала "сложившуюся ситуацию" и подтвердила, что это не было "преднамеренным изменением". Подробнее о причине можете прочитать здесь.

Исправление уже вышло, но приложение можно отключить вручную (на всякий случай). Для этого зайдите в «Настройки» - «Приложения» - найдите Smart Feed - нажмите «Отключить».