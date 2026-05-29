Последнее обновление iOS негативно влияет на аккумуляторы IPhone

Новое обновление iOS негативно сказывается на состоянии аккумуляторов iPhone — теперь устройства заряжаются в 2–3 раза дольше. Об этом в пятницу, 29 мая, рассказали в Telegram-канале Mash.

Смартфоны автоматически обновились в ночь на среду, 27 мая, у тех, кто самостоятельно не сделал этого 11 мая. По словам пользователей, раньше заряда хватало минимум на половину дня, однако теперь телефон может разрядиться за час.

При этом iPhone сильно греются и долго заряжаются. На более старых устройствах появились значительные проблемы с камерой и просадка громкости во время разговора.

Эксперты из Restore призывают не беспокоиться — после обновления смартфон переиндексирует фото и оптимизирует приложения. Это временно поднимает расход энергии, устройство нагревается, из-за чего замедляется и процесс зарядки.

Специалисты посоветовали подождать около двух суток и все проблемы исчезнут самостоятельно. Кроме того, они порекомендовали посмотреть в «Настройках», какое приложение расходует больше всего энергии и переустановить его, уточнили в публикации.

С похожей проблемой пользователи смартфонов от Apple столкнулись в прошлом году. Люди жаловались на серьезные проблемы после обновления до новой операционной системы iOS 26.