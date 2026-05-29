На Солнце впервые за неделю зафиксировали сильную вспышку

На Солнце впервые с 22 мая зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным специалистов, 29 мая в 10:22 мск в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4455 была зафиксирована вспышка класса M1.2. Ее продолжительность составила 24 минуты.

В институте отметили, что предыдущая сильная вспышка класса М была зарегистрирована 22 мая. Тогда событие сопровождалось выбросом плазмы в сторону Земли.

Ученые напомнили, что солнечные вспышки подразделяются на пять классов мощности — A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности рентгеновского излучения. Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

На днях ученые предупреждали, что выброс плазмы на обратной стороне Солнца, сопровождаемый вспышкой, приближается к Земле. Из-за этого в окрестностях планеты наблюдался радиационный шторм. В ИКИ РАН отметили, что источником взрыва могла стать группа пятен 4436, которая еще 10 дней не проявляла активности и находилась напротив Земли.