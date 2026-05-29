Предсказано возвращение нетбуков

Из-за кризиса памяти на рынок ноутбуков вернутся дешевые и очень простые модели. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты медиа обнаружили, что будущий компьютер от компании Acer получит упрощенный процессор Qualcomm Snapdragon C. Также, судя по базе фирмы, аппарат будет иметь всего четыре гигабайта оперативной памяти. Подобные заниженные характеристики позволят удержать цену на устройство в районе 300 долларов, или около 22 тысяч рублей.

По словам специалистов, четыре гигабайта памяти — абсолютный минимум для установки Windows 11. Так, в технических характеристиках нового Acer Aspire Go 15 говорится, что девайс будет иметь до восьми гигабайт оперативной памяти, хотя раньше этот показатель был минимальным. Авторы Notebookcheck заявили, что в 2026 году на рынок вернуться нетбуки — так в конце нулевых называли слабые и недорогие компьютеры, предназначенные для офисной работы и интернета.

Также журналисты медиа предположили, что такие ноутбуки ради экономии получат пластиковый корпус. По их мнению, растущие цены на память по всему миру и кризис сделают самые доступные компьютеры менее привлекательными для пользователей, чем сейчас.

Ранее издание PCWorld сообщило, что обновление Windows 11 вызвало многочисленные проблемы на ноутбуках популярного бренда HP. Так, пользователи компьютеров стали сталкиваться со сбоями и «синим экраном смерти».