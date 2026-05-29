Microsoft удалила статью о том, что Windows 11 не нужен сторонний антивирус

Microsoft тихо убрала из открытого доступа статью, в которой рассказывала, что Windows 11 уже содержит всё необходимое для базовой защиты пользователя. Материал назывался «Best antivirus software for 2026: The built-in Windows protection you need» и был опубликован 9 апреля в Microsoft Learning Center.

Смысл статьи был таким: в Windows 11 уже есть антивирус Microsoft Defender, SmartScreen, Smart App Control, механизмы защиты от программ-вымогателей и другие встроенные функции безопасности.

То есть многим пользователям, по версии Microsoft, не обязательно ставить сторонний антивирус — достаточно не отключать штатную защиту, регулярно обновляться и не скачивать всё подряд из сомнительных мест.

Но теперь публикации больше нет. На удаление обратил внимание AV-Comparatives. Судя по снимкам Archive.org, статья была доступна как минимум до 11 мая, а к 24 мая уже пропала и стала перенаправлять посетителей на главную страницу Learning Center.

Самая неоднозначная часть публикации касалась сторонних антивирусов. Microsoft фактически говорила, что для многих пользователей Windows 11 встроенной защиты достаточно для повседневных угроз: вредоносных файлов, фишинговых сайтов и небезопасных установщиков.

А дополнительные решения стоит рассматривать только при особых сценариях — например, если нужно управлять несколькими устройствами, защищать семейные компьютеры, использовать родительский контроль или сервисы мониторинга личности.

Отдельно компания напоминала, что каждый дополнительный инструмент безопасности добавляет фоновую активность и усложняет систему.

Почему статью удалили, Microsoft пока публично не объяснила. Но выглядит это не как случайный сбой, а как вполне осознанное отступление. Позиция компании могла не понравиться партнёрам из антивирусной индустрии: одно дело — развивать Defender, и совсем другое — почти открытым текстом говорить пользователям, что сторонний антивирус им может быть не нужен.

Журналисты Neowin проверили похожие материалы Microsoft и не нашли свежих публикаций с таким же тезисом. Они также направили запрос в компанию, чтобы уточнить причины удаления статьи.