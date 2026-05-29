Названы главные проблемы модернизации легендарного самолета Ан-2

Легендарный советский самолет Ан-2 (кукурузник), который до сих пор массово используется в России для местных перевозок, авиационных работ и даже частных полетов на рыбалку, пытаются заменить современной машиной уже много лет. Однако полноценной альтернативы нет. Авиаэксперты называют главные проблемы, которые мешают отправить «старую рухлядь на пенсию» и поставить на ее место что-то новое, передает kp.ru.

Производство Ан-2 изначально было налажено в Киеве, затем по лицензии — в Польше и Китае. Польское производство стало основным. Большая часть летающих сегодня в России кукурузников — по сути «иномарки». Теперь в дефиците запчасти, которые раньше поступали из Польши. Старый двигатель давно не выпускается, ряда комплектующих для ремонта нет.

Компании, которые эксплуатируют Ан-2, в основном маленькие и еле сводят концы с концами. Они не могут заплатить за модернизацию своих машин. Нужно государственное субсидирование, считает авиаэксперт Владимир Попов. Речь идет о социальном развитии и жизнеобеспечении огромных территорий.

С 2019 года в России разрабатывают новый легкомоторный самолет «Байкал». Все эти годы его называли заменой кукурузнику. Но сроки запуска в серию постоянно сдвигались. Изначально предполагался американский двигатель, но после 2022 года это стало невозможным. С новым отечественным мотором ВК-800 «Байкал» впервые взлетел только в декабре 2025 года. Первые поставки ожидаются в 2027 году.

В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что «Байкал» не является заменой Ан-2. Эксперты подтверждают, что у нового самолета есть проблемы с аэродинамикой крыла, шасси и системами управления. На их решение уйдет еще 5–7 лет.

В Сибирском НИИ авиации имени Чаплыгина предложили восстановить летную годность нескольких сотен кукурузников, которые находятся на хранении у частных структур. Это позволило бы на ближайшие годы закрыть дефицит местных перевозок. Среди вариантов модернизации — замена двигателя и авионики, новое крыло из углепластика и гибридная версия «Партизан» с дополнительными электромоторами.