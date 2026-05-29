Опубликовано видео с моментом взрыва на испытаниях ракеты New Glenn

В США опубликованы видеокадры, на которых зафиксирован момент взрыва во время испытаний тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin (штат Флорида).

Инцидент произошел примерно в 21:00 по местному времени (4:00 29 мая мск), следует из трансляции портала NASA Spaceflight,

В Blue Origin подтвердили, что "произошла аномалия". Никто из числа сотрудников компании, как подчеркивается, не пострадал.

«Очень неудачно»: Маск высказался о взрыве ракеты Безоса

Специалисты NASA окажут содействие в установлении причин взрыва ракеты, пообещал руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман.