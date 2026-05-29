Новую «лунную гонку» связали с риском нехватки ресурсов

Интерес к исследованию Луны и созданию инфраструктуры на ее поверхности связан не только с фундаментальной наукой, но и с прогнозами о возможности добычи редкоземельных металлов.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя новость о планах NASA создать первую обитаемую базу вблизи Южного полюса Луны.

«Сейчас наблюдается заметный рост интереса к лунным проектам. Но участников много больше, чем в 1960-е годы. И объясняется это не только запросом со стороны фундаментальной науки, но и более серьезными причинами, а именно прогнозами возможностей заработать на использовании ресурсов Луны», – сказал Эйсмонт.

Он пояснил, что еще при Сергее Королеве предлагалось приступить к проектированию лунных поселений, и такие работы были начаты в конструкторском бюро Владимира Бармина.

«Дело дошло до выпуска рабочих чертежей по проекту. Но по разным причинам интерес к Луне ослабел, в том числе у американских разработчиков проекта лунных поселений», – рассказал ученый.

По его словам, сейчас на Луне предполагается найти редкоземельные металлы и затем приступить к их разработке с доставкой на Землю.

«Ожидается, что это будет дешевле, чем добывать их на Земле. Тем более что есть опасения, что на Земле они могут закончиться. Сейчас на весь мир эти металлы поставляют китайцы. Вот почему и начинается гонка. В ней участвуют не только русские и американцы, но и другие страны, имеющие соответствующие технологические возможности», – уточнил ученый.

Россия также участвует в этом процессе, хотя сроки реализации лунных проектов сдвигаются, отметил Эйсмонт.

«Задача построения инфраструктуры на Луне для разработки ее ресурсов входит в состав наших планов. Причем планируется сотрудничество с китайцами в этой области. В его состав входит строительство ядерного реактора на Луне для снабжения инфраструктуры электроэнергией. При этом предполагается сотрудничество с другими участниками этой новой фазы лунной гонки», – дополнил ученый.

Кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных средств РТУ МИРЭА Вячеслав Иванов также прокомментировал планы NASA направить на Луну дроны MoonFall перед строительством инфраструктуры.

«Дроны на Луне – это вызов, потому что там нет атмосферы в привычном понимании. Крылья и пропеллеры в вакууме подъемной силы не создают, поэтому привычные квадрокоптеры там не полетят. NASA и ряд частных компаний разрабатывают альтернативные решения: прыгающие и шагающие аппараты, а также небольшие платформы на реактивной тяге – они совершают короткие перелеты с помощью газовых двигателей», – сообщил Агентству «Москва» Вячеслав Иванов.

Он добавил, что параллельно развиваются колесные роверы и гусеничные вездеходы – наземные беспилотные платформы. Их задачи включают разведку местности перед высадкой людей, поиск водяного льда в постоянно затененных кратерах, доставку оборудования, прокладку кабелей связи и энергоснабжения, инспекцию и обслуживание лунных баз.

«Россия располагает реальными компетенциями в космической робототехнике – прежде всего, это советское наследие программы «Луноход»: два аппарата успешно работали на поверхности Луны в 1970–1973 годах и остаются показательным примером дистанционно управляемой планетарной робототехники. Сегодня в России ведутся разработки по перспективным лунным платформам в рамках программы «Луна-27» и смежных проектов ИКИ РАН. Определенные наработки есть и по автономному передвижению в условиях задержки сигнала», – отметил Иванов.

По его словам, после неудачной посадки «Луны-25» в 2023 году российская лунная программа столкнулась не только с технической, но и с организационной паузой.

«Инженерные школы и теоретическая база сохранились – вопрос в том, будет ли обеспечено системное финансирование и восстановлена кооперация между предприятиями отрасли. При наличии этих условий российские инженеры способны предложить конкурентоспособные решения как в области колесных платформ, так и специализированных аппаратов для работы в экстремальных условиях лунной среды», – заключил Иванов.

Ведущий научный сотрудник учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования Московского института электроники и математики имени Тихонова НИУ ВШЭ Александр Американов тоже отметил, что использование летательных роботов на Луне требует новых инженерных решений.

«Если говорить про дронов, именно летательных роботов, то это очень специфическая задача для Луны. Нужно проектировать новые устройства под лунную «атмосферу». Я не уверен, что на Луне целесообразно использовать дроны типа квадрокоптера или самолетного типа. Они там вряд ли будут летать из-за отсутствия атмосферы. Скорее всего, речь идет про наземные беспилотные аппараты», – сказал Американов.

По его словам, наземные беспилотные аппараты на Луне можно использовать для тех же задач, что и на Земле: для разведки местности, перевозки грузов и взятия образцов грунта для анализа.

«Также у того же NASA есть интересная идея про немного другие типы роботизированных устройств, которые мало применимы для Земли, но в реальности Луны будут очень полезны», – добавил Американов.

Ранее СМИ сообщили, что NASA приступило к первому этапу создания инфраструктуры площадью в сотни квадратных километров на Луне и заключило контракты с частными компаниями на разработку посадочных модулей, луноходов и беспилотников для будущей лунной базы.