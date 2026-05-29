В NASA допустили сотрудничество с Россией при создании базы на Луне

Глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан допустил возможность совместного строительства лунной базы с Россией. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Гарсиа-Галан назвал Луну «задачей для человечества» и признал, что американское агентство «не сделает этого в одиночку». Партнёрство с Россией он не исключил, хотя официальные переговоры пока не ведутся.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с Россией при создании базы на Луне, Гарсиа-Галан заявил, что этот проект — задача для всего человечества.

«Так что никогда нельзя знать наверняка, с кем именно мы будем сотрудничать и какие соглашения будут заключены», — пояснил он.

При этом глава программы уточнил, что официальных переговоров с российской стороной о конкретном вкладе Москвы американское агентство пока не проводило.

«Мы уверены в том, что не сделаем этого в одиночку», — подчеркнул специалист.

В марте 2026 года NASA объявило о планах по поэтапному созданию постоянной лунной базы. Проект разбит на три этапа. Сначала на спутник Земли доставят транспорт и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

Второй этап предполагает развёртывание обитаемой инфраструктуры и логистики, похожей на земную, с привлечением иностранных космических агентств. На третьем этапе, как ожидается, будет обеспечена возможность длительного пребывания человека на Луне.

В последние годы космическое сотрудничество России и США было сосредоточено в основном на совместной эксплуатации Международной космической станции. В 2025 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава NASA обсудили сотрудничество по лунным программам и совместному освоению дальнего космоса. При этом Россия ранее не присоединилась к американской программе «Артемида» и разработанным США «Соглашениям Артемиды», которые, по мнению Москвы, противоречат международным космическим договорам.

В апреле 2026 года NASA официально «приостановило» проект орбитальной станции Gateway, переориентировавшись на создание базы непосредственно на поверхности Луны.