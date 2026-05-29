Коллапс грядёт: что убивает нашу планету

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Environmental Research Letters доклад, который многие уже назвали самым тревожным прогнозом десятилетия. Ученые проанализировали более 200 лет данных о численности населения и пришли к выводу, что человечество уже давно живет за пределами экологических возможностей планеты. Согласно их расчетам, Земля способна устойчиво обеспечивать ресурсами не более 2,5 миллиардов человек при условии комфортного уровня жизни и сохранения экосистем. Однако текущая численность населения превышает этот показатель более чем в три раза и составляет примерно 8,3 миллиарда.

© Московский Комсомолец

Переломный момент, как установили исследователи под руководством профессора глобальной экологии Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса, наступил еще в середине прошлого века. До 1950-х годов технологический прогресс успевал компенсировать растущие потребности человечества, однако в 1960-е годы система дала сбой. Темпы роста населения стали замедляться, но общая численность продолжала неуклонно увеличиваться. Ученые провели сопоставление демографических кривых с климатическими катастрофами, объемами выбросов углекислого газа и уничтожением лесов, обнаружив прямую корреляцию между ростом числа людей и деградацией биосферы.

Спасательным кругом для цивилизации, по мнению авторов работы, стало ископаемое топливо. Именно дешевая энергия углеводородов позволила резко нарастить производство продовольствия, запустить промышленные мощности и создать иллюзию бесконечного благополучия. Однако эта модель оказалась смертельной ловушкой. За кратковременное изобилие человечество расплачивается катастрофическим потеплением, загрязнением воздуха и воды, а также необратимым разрушением экосистем. Исследование также доказало устойчивую связь между демографическим ростом и увеличением глобальной температуры, выбросов CO₂ и экологического следа.

Согласно прогнозам ученых, при сохранении текущих тенденций пик перенаселения придется на 2060–2070 годы, когда на Земле будут проживать от 11,7 до 12,4 миллиардов человек. Эксперты предупреждают, что мир столкнется с жесточайшим дефицитом питьевой воды, коллапсом сельского хозяйства и беспрецедентным социальным неравенством. Тем не менее авторы исследования считают, что катастрофу еще можно смягчить: для этого правительствам необходимо жестко сокращать потребление ресурсов, развивать устойчивые технологии и принимать меры для стабилизации численности населения, пока планета окончательно не утратила способность поддерживать жизнь в привычном для человечества виде.