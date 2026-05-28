В России представили смартфоны Xiaomi с камерой Leica

В России представили флагманские смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro, выделяющиеся камерами Leica, высокой производительностью и автономностью. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе diHouse.

Смартфоны оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 3500 нит, частотой 120 и 144 Гц в зависимости от модели и системой Vision Care, отвечающей за снижение нагрузки на зрение, а также сертификацией TUV Rheinland по защите глаз.

За производительность Xiaomi 17T Pro отвечает флагманский чип MediaTek Dimensity 9500, тогда как базовая модель оснащена Dimensity 8500-Ultra. Для охлаждения в смартфонах используется система Xiaomi 3D IceLoop.

Обе модели получили тройные камеры с оптикой Leica с разрешением 50, 50 и 12 Мп. В обоих случаях применяется оптика Leica Summilux и система линз Leica UltraPure.

Xiaomi 17T Pro получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Базовый Xiaomi 17T оснащен батареей на 6500 мАч с зарядкой на 67 Вт.

На российском рынке серия Xiaomi 17T предлагается по цене от 49,9 тыс. руб.