Лукашенко сравнил страх перед ИИ с изучением китайского языка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил страх перед искусственным интеллектом и изучением китайского языка.

"Вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у Си Цзиньпина. <...> Он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор: "Китайский язык не надо бояться изучать". Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения", - сказал он, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане.

Лукашенко отметил, что страны ЕАЭС, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, смогут "не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни".

Президент отметил, что "при безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест, и на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы - и в технической, и в правоохранительной плоскостях".