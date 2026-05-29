Nubia выпустила игровой Red Magic 11S Pro на международном рынке

Глобальная версия Red Magic 11S Pro представляет собой переименованную версию китайского Red Magic 11S Pro+ с батареей ёмкостью 7500 мА·ч и более медленной зарядкой мощностью 80 Вт.

Дизайн и дисплей

Red Magic 11S Pro сохраняет тот же внешний вид, что и линейка Red Magic 11 Pro, включая фирменную прозрачную заднюю панель с дейтериевым покрытием и ориентацию камеры. Смартфон получил 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5Kчастотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2800 нит.

Аппаратная основа

Под капотом Red Magic 11S Pro установлен разогнанный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тактовая частота которого увеличена до 4,74 ГГц по сравнению со стандартным пределом в 4,6 ГГц. Производительность обеспечивается накопителем UFS 4.1 Pro и оперативной памятью LPDDR5X. Помимо жидкостного охлаждения, охлаждение обеспечивается встроенным вентилятором, вращающимся со скоростью до 24 000 об/мин.

Ёмкость аккумулятора составляет 7500 мА·ч. Поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью 80 Вт.

Камеры

Основная камера двойная:

50 Мп главный датчик;

50 Мп сверхширокоугольный объектив.

На передней панели также находится встроенная в дисплей 16-мегапиксельная камера.

Прочее

Возможности подключения включают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-передатчик. Также имеется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также выделенный 3,5-мм разъём для наушников.

Сроки выхода и цена

Приём предзаказов на Red Magic 11S Pro стартуют с 3 июня, а продажи телефона по всему миру начнутся с 10 июня.

Цены: