Утечка iOS 27 показала переработанную Siri с интеграцией в Dynamic Island

Агентство Bloomberg опубликовало фото и раскрыло информацию обновленной Siri в iOS 27 для iPhone, которую представят уже в начале лета.

Опубликованные иллюстрации демонстрируют переработанный интерфейс Siri, отдельное приложение чат-бота, а также изменения в приложении камеры. По данным Bloomberg, изображения основаны на внутренних материалах компании и информации от источников, знакомых с разработкой платформы. При этом финальная версия системы к моменту релиза может измениться.

Одним из ключевых изменений станет интеграция Siri в вырез Dynamic Island. Пользователи смогут активировать ассистента голосовой командой или удержанием кнопки питания.

Также в iOS 27 появится интерфейс Search or Ask, вызываемый свайпом вниз из верхней центральной части экрана. Через него пользователи смогут искать информацию, запускать приложения, отправлять сообщения, управлять календарем, заметками и выполнять команды внутри приложений. Интерфейс также будет поддерживать поиск в интернете через новую ИИ-систему Apple, которая, по данным Bloomberg, должна конкурировать с сервисами вроде Perplexity.

Система будет выводить результаты в формате интерактивных карточек с текстом, новостями, погодой, спортивными результатами и данными пользователя (письма, заметки и события в календаре). При необходимости интерфейс можно будет развернуть в полноценный чат в Siri, визуально напоминающий приложения ChatGPT, Gemini и Claude.

Согласно утечке, Apple также тестирует поддержку сторонних ИИ-агентов через App Store. Компания уже сотрудничает с OpenAI, а внутри Apple якобы тестируются интеграции с Gemini от Google и Claude от Anthropic. Пользователи смогут напрямую перенаправлять запросы внешним ИИ-сервисам через выпадающее меню внутри интерфейса Siri.

Изменения затронут и приложение камеры. В iOS 27 ожидается появление панели Add Widgets для закрепления часто используемых инструментов и элементов управления. Кроме того, Apple готовит ИИ-функции проверки грамматики и новые инструменты редактирования фотографий, включая Extend и Reframe.

Официальная презентация iOS 27 состоится в рамках конференции для разработчиков WWDC 2026, которая стартует 8 июня.