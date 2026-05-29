«Пернатый дракон»: в Китае найдена древняя птица с рекордно длинным хвостом
Птицы славятся своими эксцентричными, созданными природой для привлечения партнеров, нарядами. Новое палеонтологическое открытие доказывает, что эта эволюционная гонка за внимание противоположного пола началась еще во времена динозавров.
Международная группа ученых под руководством Алекса Кларка из Музея естественной истории Филда и Чикагского университета (США) описала новый вид древней птицы, чье название переводится как «пернатый дракон». Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Находка в музейных фондах
Удивительный окаменелый отпечаток Кларк заметил во время исследовательской поездки в китайский Музей Тяньюй в провинции Шаньдун. Среди сотен ископаемых птиц его внимание привлек небольшой скелет с аномально длинным оперением.
Новый вид получил латинское название Plumadraco bankoorum («Пернатый дракон Банко») в честь Уинстона и Пола Банко — отца и сына, посвятивших десятилетия изучению и защите современных птиц. Сам «дракон» был размером с обычного дрозда, однако длина его хвостовых перьев достигала 30 сантиметров — ровно в два раза длиннее всего его туловища. На сегодняшний день это самые пропорционально длинные хвостовые перья, когда-либо найденные у ископаемых птиц.
Брачные танцы мелового периода
Plumadraco жил около 121 миллиона лет назад, в меловом периоде. Он принадлежал к группе энанциорнисов — самому разнообразному и успешному отряду пернатых той эпохи, который, к сожалению, полностью вымер 66 миллионов лет назад вместе с динозаврами после падения астероида.
Установить пол по окаменелым костям крайне сложно, но палеонтологи уверены, что найденный экземпляр был самцом. В живой природе существует строгая грань: если длина перьев перешагивает критическую отметку, этот признак почти всегда принадлежит самцам и служит исключительно для привлечения самок.
Изучив анатомию родственных видов, авторы работы выяснили, что у Plumadraco были сильные мышцы у основания хвоста. Хотя общая подвижность хвоста была ограничена, птица могла ритмично поднимать и опускать его, из-за чего кончики перьев совершали характерные мерцающие движения. Именно так сегодня ухаживают за самками многие современные птицы.
Какого цвета был «дракон»?
С помощью портативного масс-спектрометра ученые проанализировали химический состав окаменелости. Судя по концентрации сохранившихся органических соединений, перья Plumadraco имели темно-коричневый или черный окрас. Однако исследователи не исключают, что кончики хвостовых перьев могли переливаться синим или зеленым цветом. Подобный оптический эффект в природе создается не пигментами, а особой микроструктурой клеток, которую масс-спектрометр зафиксировать не может.
«Эта находка лучше любых других доказывает, что птицы развивали сложные, эволюционно "дорогостоящие" украшения на протяжении очень долгого времени, — подытожил Алекс Кларк. — Вкусы самок определяют то, как выглядят и ведут себя птицы, уже более 120 миллионов лет».