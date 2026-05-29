Android-смартфоны скопируют стратегию Apple по выпуску линейки iPhone 18

Производители Android-устройств рассматривают возможность внедрения стратегии поэтапного запуска – топовые и стандартные модели будут выпускаться не одновременно, а в разные периоды времени.

Инсайдер Digital Chat Station поделился этим наблюдением в недавнем посте на Weibo, заявив, что «лагерь Android может повторить этот стиль игры», выпуская модели Pro и стандартные версии отдельно. Цель такого подхода – составить конкуренцию Apple и тщательно проанализировать её действия, что указывает на конкурентную, а не исключительно логистическую мотивацию.

В том же сообщении были подтверждены ранее озвученные прогнозы относительно планов Apple. Ожидается, что начиная с этого года Apple откажется от своего традиционного сентябрьского цикла выпуска. Линейка iPhone 18 будет разделена на два этапа: осенью 2026 года ожидается выход iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первого складного iPhone, а весной 2027 года – стандартного iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air второго поколения.

Digital Chat Station объяснил эту задержку в том числе проблемами с поставками памяти и 2-нм чипов. Это совпадает с информацией Nikkei Asia, опубликованной в январе, которая также указывала на преднамеренный коммерческий мотив: максимизацию прибыли от премиальных моделей до появления более доступных альтернатив.

Аналитик цепочки поставок Минг-Чи Куо и издание The Information также поддержали слухи о раздельном запуске. Куо считает, что эта стратегия направлена на предотвращение «размывания маркетинговых усилий» по мере расширения линейки Apple до шести устройств. Кроме того, она призвана устранить «маркетинговый пробел», возникший из-за того, что китайские бренды Android обычно выпускают свои флагманские устройства в первой половине года – период, который Apple исторически уступала конкурентам.

Если производители Android-смартфонов примут подобный план выпуска, это станет существенным изменением по сравнению с их текущей практикой.