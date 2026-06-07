Одна цифра не дает покоя ученым уже больше двух веков

Гравитационная постоянная, одна из старейших фундаментальных констант в физике, отметила свой 340-летний юбилей. Число G заложило основу для современного понимания сил притяжения… Но тем ироничнее, что ученые до сих пор не могут подсчитать его со 100% точностью. Портал space.com рассказал, почему — и как ученые пытаются добиться точных результатов.

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Гравитационная постоянная была сформулирована как часть уравнения, на котором построен закон всемирного тяготения Ньютона, описывающий силу притяжения, воздействующую на каждую частицу во вселенной. Хотя массы и расстояния, используемые в этих уравнениях, можно менять, значение гравитационной постоянной, или G, неизменно. Поэтому она остается ключом к расчету силы притяжения в любой точке вселенной.

Конечно, в 1915-м теорию Ньютона заменила теория геометрического притяжения Эйнштейна, общая относительность, которая расценивает эту фундаментальную силу как результат изгибов ткани пространства-времени, вызываемого объектами с массой.

Но G пережила и этот сдвиг парадигмы, пускай и роль постоянной немного пересмотрели. Если у Ньютона она определяла силу притяжения, то в теории Эйнштейна G определяет эластичность пространства-времени. Чем число меньше, тем больше ткань пространства-времени сопротивляется искажениям и деформациям, вызванным массивными объектами, вроде планет или звезд.

Первую попытку измерить G приписывают физику Генри Кавендишу в 1798 году. Он смог сделать замер притяжения между большой и маленькой свинцовыми сферами, тем самым рассчитав плотность Земли и получив первое точное значение постоянной. Однако даже несмотря на развитие технологий, 227 лет спустя G по-прежнему довольно тяжело измерить.

Проблема в том, что гравитация — слабейшая из четырех фундаментальных сил, из-за чего ее очень сложно изолировать и точно измерить. От притяжения невозможно экранироваться так же, как от электрического или магнитного полей. Каждый объект притягивается к каждому другому объекту, постоянно. Физики не могут просто настроить сигнал так, как им было бы удобно — работать приходится с тем, что дает сама гравитация.

Для того, чтобы провести собственные замеры, сотрудники американского Национального института стандартов и технологий повторили эксперимент, который изначально провело Международное бюро мер и весов во Франции. Им пришлось быть особенно осторожными, чтобы не попасть в ловушку подобного рода исследований и не начать сравнивать свои результаты с предыдущими, даже на подсознательном уровне.

Избежать этой ошибки специалисты попытались тоже по-научному. Один из участников эксперимента всегда устанавливал то или иное значение «предвзятости», которое добавлялось к грузам, использованным в опыте. То есть, они не знали, к какому значению на самом деле приходили, пока не раскрывался показатель предвзятости. А его хранили в запечатанном конверте, который открывали только тогда, когда исследователи были довольны постоянством данных.

В итоге конверт открыли 11 июля 2024-го — через два года после изначально запланированный даты в 2022-м. Задержка получилась из-за того, что ученые нашли просчет: они не учли нюансы воздушного давления. После перерасчета и вскрытия конвертов гравитационная постоянная оказалась на 0,000064 ниже, чем в официальных записях Комитета по данным для науки и техники. Для контекста, если часы начинают отставать на это значение в секундах через год, то их время собьется на 34 минуты.

Разница между старым и новым результатом маленькое, но у него есть интересные коннотации. Например, если итоги опыта верны, то масса Земли даже выше, чем считает наука. Поэтому загадку нельзя считать на сто процентов решенной: разница между экспериментами никуда не денется, и кому-то рано или поздно придется ее объяснить.