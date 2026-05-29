Ученый объяснил, опасно ли замедление вращения Земли

Земля медленно замедляет свое вращение.

Опасно ли это для человечества, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

— На самом деле ничего страшного нет. Вращение Земли постоянно замедляется из-за приливных сил со стороны Луны. Примерно через миллиард лет скорость Земли замедлится настолько, что время суток — от рассвета до рассвета — будет не 24 часа, а 36 часов. То, что сейчас наблюдается, — это периодические воздействия (изменение ледового покрова и другие), — отметил специалист.

По словам ученого, на изменения скорости также влияет перераспределение ледового покрова в полярных районах. Они вызывают колебания, которые могут провоцировать замедление или ускорение Земли.

Эйсмонт подчеркнул, что фиксировать подобные изменения стало проще, так как появились водородные стандарты частоты (колебания молекул водорода), которые устанавливают даже на космические аппараты.

Эксперт отметил, что замедление важно для расчетов движения космических аппаратов, навигации и астрономии, передает Life.ru.

Эксперт отметил, что замедление важно для расчетов движения космических аппаратов, навигации и астрономии, передает Life.ru.