Частный беспилотный самолет впервые преодолел звуковой барьер

Аэрокосмическая компания Hermeus из Атланты (США) сообщила об успешном сверхзвуковом полете своего беспилотного самолета Quarterhorse Mk 2.1. Испытание прошло в Нью-Мексико на территории Spaceport America и полигона Уайт-Сэндс. Во время третьего полета аппарат разогнался до 1,21 Маха (примерно 1500 км/ч), впервые выйдя за пределы скорости звука. Для сравнения, обычные пассажирские самолеты летают примерно в два раза медленнее — около 800–900 км/ч.

Это одно из первых достижений такого уровня для частной беспилотной платформы данного типа в рамках экспериментальной программы.

Быстрое развитие прототипа

Разработка ведется в ускоренном режиме. Mk 2.1 совершил первый полет в начале марта, а сверхзвуковой режим был достигнут менее чем через три месяца после этого. Между первым полетом ранней версии Mk 1 и текущими испытаниями прошло около года.

Компания подчеркивает, что каждый полет используется для доработки конструкции и систем управления, а не только для демонстрации результатов.

Что говорят в компании

Сооснователь и уходящий генеральный директор Hermeus Эй Джей Пиплика отметил темп программы:

«Этот полет демонстрирует темпы выполнения задач, которые крайне редко встречаются в современной авиации. Способность нашей страны создавать новые асимметричные возможности в больших масштабах зависит от команд, способных быстро решать сложные технические задачи. Именно это мы и доказываем каждым проведенным нами испытательным полетом и каждым новым самолетом, который мы строим в Hermeus».

Конструкция и роль испытательного самолета

Quarterhorse Mk 2.1 по размеру сопоставим с истребителем F-16 и использует дельтавидное крыло, рассчитанное на устойчивость на высоких скоростях. В качестве силовой установки применяется модифицированный турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney с форсажной камерой, позволяющей выходить на сверхзвуковой режим.

Самолет выполняет роль летающей испытательной платформы. Данные каждого полета используются для корректировки аэродинамики, управления и работы двигателя. Такой подход сокращает цикл разработки новых конфигураций.

Hermeus продолжает развитие серии Quarterhorse. Следующая версия Mk 2.2 должна получить двигатель комбинированного цикла Chimera II, а затем планируется Mk 2.3 с дальнейшими улучшениями характеристик.

Компания также развивает долгосрочные планы создания сверхзвуковых и гиперзвуковых гражданских летательных аппаратов, включая концепт 20-местного пассажирского самолета Halcyon.

Контекст развития сверхзвуковой авиации

Испытание Hermeus проходит на фоне активного развития сверхзвуковых технологий. Демонстратор Boom Supersonic XB-1 ранее достиг скорости 1,122 Маха, подтверждая разработку будущего пассажирского самолета Overture.

Параллельно НАСА и Lockheed Martin продолжают испытания X-59, который разрабатывается как «тихий» сверхзвуковой самолет с пониженным уровнем ударной волны. На этом фоне результат Hermeus — 1,21 Маха — входит в число наиболее высоких показателей среди современных частных беспилотных платформ.