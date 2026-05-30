В Минздраве рассказали о запуске главного цифрового ресурса о диабете

В России запустили главный цифровой ресурс со всей необходимой информацией о сахарном диабете. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.

«Он уже создан и функционирует», - приводит слова Камкина РИА Новости.

Цифровой портал «ПРО ДИАБЕТ» содержит информацию о сахарном диабете первого и второго типа. Также на ресурсе представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин.

На сайте представлены материалы о симптомах заболевания, диагностике и методах контроля уровня сахара в крови. Помимо этого, пользователи также могут узнать о предиабете, его разновидностях и факторах развития.

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева заявляла, что в России шесть миллионов человек не знают о том, что они больны сахарным диабетом. По ее словам, в настоящее время основные усилия медиков направлены на профилактику и раннюю диагностику заболевания. Кроме того, Мокрышева рассказала о трех миллионах человек с ожирением, которые могут пополнить ряды диабетиков.

Показатели заболеваемости сахарным диабетом за 2025 год вызывают серьезную обеспокоенность, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. По ее мнению, болезнь грозит превратиться в эпидемию. По словам вице-премьера, диабет продолжает распространяться. Голикова связала это с поведением и неправильными пищевыми привычками населения.

Специалисты Университета Кентукки сообщили 4 марта, что сахарный диабет не только влияет на уровень глюкозы в крови, но и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно их исследованию, у людей с диабетом более чем в два раза выше риск развития атеросклероза, который характеризуется образованием бляшек в артериях.

По данным Росстата, в стране зарегистрировано более 5,6 миллиона пациентов с сахарным диабетом. Однако, по оценкам НМИЦ эндокринологии, фактическое число больных может быть вдвое больше - около 12 миллионов.