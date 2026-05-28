Названа главная причина глобального потепления

Влияние Солнца на глобальное потепление действительно существует, однако главную роль в изменении климата играют парниковые газы. Об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, вклад Солнца в климатические процессы нельзя отрицать, но основное влияние на парниковый эффект оказывают другие факторы.

Богачев отметил, что самым значимым парниковым газом является не углекислый газ, а обычный водяной пар. По его словам, именно на него приходится около 80% вклада в парниковый эффект.

Ученый пояснил, что образование водяного пара связано в том числе с естественными процессами, например с испарением воды из океанов.

При этом он подчеркнул, что человечество практически не может влиять на объемы такого испарения, в отличие от выбросов других парниковых газов, с которыми ведется борьба.