Ученый рассказал, застанут ли люди остановку вращения Земли

Владимир Сурдин раскрыл НСН, что Земля действительно замедляется, однако крайне медленно, и ученые по всему миру отражают это на атомных часах, так что и времени в сутках становится больше.

Ученые давно просчитали темп замедления Земли на миллионы лет вперед, и окончательно она замедлится примерно через 50 миллиардов лет, когда уже успеет погаснуть Солнце. Об этом НСН рассказал астроном Владимир Сурдин.

Австрийские и швейцарские ученые установили, что вращение Земли замедляется усиленными темпами, пишет BBC Science Focus. Исследователи решили проверить, как менялась скорость вращения планеты в прошлом. Для этого они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов со дна океана. Выяснилось, что за 3,6 миллиона лет вращение Земли ни разу не замедлялась настолько быстро. Сурдин раскрыл, как идет этот процесс на самом деле.

«Мы знаем темп замедления Земли примерно на 200 миллионов лет. И в среднем он не очень большой, в столетие сутки сокращаются где-то на 0,02 доли секунды. Это нормально, это влияние на нас Луны и отчасти Солнца. В общем, приливы. Приливный эффект немножко тормозит вращение Земли, а Земля при этом ускоряет движение Луны», - отметил он.

Напомним, что в прошлом году известный геофизик из NASA Бенджамин Фонг Чао также заявил, что строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» увеличило продолжительность суток на 0,06 микросекунды. Об этом упоминается в статье. Сурдин раскрыл, что это далеко не так сильно повлияло на скорость вращения, как влияет то же таяние ледников.

«Ну да, чуть-чуть поднялся уровень воды. Любое водохранилище поднимает уровень воды и удаляет воду от оси вращения Земли. Это какая-то микроскопическая тысячная доля секунды. Таяние ледников намного сильнее тормозит вращение Земли, потому что ледники находятся на полюсах, а когда они тают, вода скатывается к экватору. Этот эффект давно учтен. В системе счета времени даже есть так называемая лишняя или високосная секунда - leap second. Примерно на одну секунду раз в два года мы затягиваем наступление Нового года. Это отражают на атомных часах, которые синхронизованы по всему миру. Таким образом мы немножко подстраиваемся под темп вращения Земли», - уточнил он.

При этом Сурдин раскрыл, на сколько будет увеличиваться длина суток со временем и когда этот процесс полностью остановится.

«Где-то 200 миллионов лет назад продолжительность наших суток была примерно 22 часа. Если такими же часами мерить и дальше, то сутки будут длится 25-26 часов. И остановится это все, когда сутки станут длиной в полтора наших месяца, потому что Луна уже перестанет на нас влиять. Правда это будет через 50 миллиардов лет, Солнце уже успеет погаснуть», - подытожил он.

Ранее научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева раскрыла НСН, что в случае, если таяние ледника Судного дня пойдет по самым худшим прогнозам, то через 200 лет уровень океана может подняться на три метра, и подтопит даже Западную Сибирь.