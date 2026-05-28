Космонавт Вагнер рассказал о сплаве по российскому «Гранд-каньону»

Пейзажи Пинежского заповедника заслуживают очень высокой оценки, заявил космонавт Иван Вагнер по итогам экспедиции по заповедной реке Сотке.

В пресс-службе заповедника, находящегося под управлением ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», отметили, что Герой России принял участие в научно-просветительском проекте «Север — территория открытий», за три дня прошел по реке на байдарке 40 км.

«Здесь есть перекаты и струя, здесь есть динамика. Самое интересное, что мне понравилось это каньон. Можно сказать Пинежский Гранд-каньон, здесь карст, это удивительно», — пояснил Вагнер.

По его словам, в каньоне большое количество пещер, чтобы осмотреть их все, следует приехать в заповедник на месяц.

Космонавт заметил, что может выставить пейзажам Пинежского заповедника 9 баллов. Он добавил, что «десятки пока еще не встречал».

Руководитель экспедиции, директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов констатировал, что проект национального парка «Север – территория открытий» поистине уникален.

«Он позволяет объединить усилия ученых из академических исследовательских институтов, волонтеров, работающих в формате гражданской науки, сотрудников заповедной системы для наиболее эффективного изучения природного комплекса Пинежского заповедника», — объяснил Кирилов.

Кирилов уточнил, что нацпарк планирует провести еще две экспедиции по Сотке, в них будет задействовано больше участников, чем в первой. Он уточнил, что результаты полевых исследований станут базовыми для дальнейшего изучения единственной в Архангельской области реки каньонного типа.