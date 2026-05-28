В России заметно подешевел самый мощный iPhone

Стоимость флагманского смартфона Apple iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже отметки 100 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Так, к концу мая iPhone 17 Pro Max с накопителем на 256 ГБ предлагается в офлайн-рознице по цене от 95,3 тыс. руб., а на маркетплейсах стоимость стартует от 97,3 тыс. руб. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тыс. руб.

Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тыс. руб., или на 9,5%. Для сравнения, в декабре 2025 года цены на смартфон начинались от 121 тыс. руб.

iPhone 17 Pro Max получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. За производительность устройства отвечает фирменный чип A19 Pro.

Камера смартфона представлена тремя датчиками с разрешением 48 Мп каждый, а фронтальный модуль получил квадратный сенсор с поддержкой горизонтальных селфи при вертикальном положении смартфона. Среди других особенностей устройства называют поддержку Wi-Fi 7, наличие защитного стекла Ceramic Shield 2 и ускоренной системы зарядки.