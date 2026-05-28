Ученые выяснили, кто красивее: мужчины или женщины

Женские лица признаны более привлекательными, чем мужские, независимо от возраста и культуры, выяснили ученые. Они проанализировали более 1,5 миллиона оценок из разных стран. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, в среднем женское лицо оценивается выше, чем 64% мужских.

Женщины оценивают других женщин значительно выше, чем мужчин, тогда как мужские лица получают одинаково низкие оценки от представителей обоих полов. Автор исследования Евгений Василевский из Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка связал это с тестостероном.

Более высокий его уровень у мужчин, хотя и свидетельствует о доминировании, связан с риском агрессии, нечестности или снижения отцовской заботы. Женские лица, напротив, вызывают желание заботиться и ассоциируются с молодостью и красотой.

Мужчины в целом оценивают лица строже, чем женщины. Ученые пришли к выводу, что оценка привлекательности отражает не только личный вкус, но и сочетание биологических особенностей, индивидуальных критериев и социального влияния.

Опрос клиники CREO среди 1000 британцев показал различия в предпочтениях поколений. Бэби-бумеры назвали идеальным мужчину ростом 170–175 см, классического телосложения, с голубыми глазами и темно-каштановыми волосами, а идеальную женщину — со светлыми волосами, маленьким носом и пухлыми губами. Поколение Z предпочитает мужчин атлетического телосложения и женщин с черными волосами.