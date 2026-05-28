Хранившиеся в музее кости мамонта оказались останками другого животного

Останки, которые более 70 лет считались костями шерстистого мамонта, на самом деле принадлежали китам. К такому выводу пришли ученые из Университета Аляски после повторного анализа загадочных находок из внутренней части Аляски. Работа опубликована в журнале Journal of Quaternary Science (JQS).

Кости обнаружил археолог Отто Гейст во время экспедиции 1951 года по территории древней Берингии. По внешнему виду и размерам позвонки напоминали останки шерстистого мамонта, что казалось логичным: в регионе регулярно находили кости плейстоценовой мегафауны. После находки образцы отправили в Музей Севера Университета Аляски, где они хранились более 70 лет.

Лишь недавно ученые смогли провести радиоуглеродное датирование. Результат оказался неожиданным: возраст костей составил всего 2–3 тыс. лет. Это поставило исследователей в тупик, поскольку мамонты исчезли примерно 13 тыс. лет назад, а последние изолированные популяции вымерли около 4 тыс. лет назад.

«Если бы датировка оказалась верной, это были бы самые молодые останки мамонта из всех известных», — отметил биогеохимик Университета Аляски Мэттью Вуллер.

Ученые решили перепроверить принадлежность костей. Дополнительный анализ показал, что в образцах слишком много изотопов азота-15 и углерода-13 — такой химический состав характерен скорее для морских животных, чем для травоядных мамонтов.

Исследователи извлекли митохондриальную ДНК и сравнили ее с генетическими данными современных китов. Выяснилось, что останки принадлежали северному тихоокеанскому гладкому киту и малому полосатику.

Однако разгадка одной тайны породила новую: как кости китов возрастом более тысячи лет оказались в глубине Аляски, более чем в 400 км от побережья?

Авторы рассматривают несколько версий. По одной из них, киты могли случайно заплыть по древним водным путям вглубь материка, хотя исследователи считают такой сценарий маловероятным.

Другая гипотеза предполагает, что кости могли перенести древние люди с побережья, однако подобных находок во внутренней части Аляски ранее не фиксировали. Наконец, ученые не исключают и банальную путаницу в музейных коллекциях, поскольку Гейст собирал образцы по всей Аляске и активно передавал их музею в 1950-х годах.