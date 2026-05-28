Vertu выпустила складной смартфон за 3 млн рублей

Vertu представила складной смартфон Alphafold со встроенным ИИ-агентом Hermes Agent, стоимость которого достигает $46,8 тыс. Об этом сообщает TechCrunch.

© Vertu

Встроенный ИИ-агент Hermes Agent способен интегрироваться с ERP- и CRM-системами компаний, координировать рабочие процессы, планировать поездки, отслеживать продажи и выполнять задачи через запросы на естественном языке. В Vertu заявляют, что система поддерживает работу с различными языковыми моделями, включая Claude, GPT и Gemini.

Смартфон оснащен складным 8,05-дюймовым дисплеем, внешним экраном диагональю 6,53 дюйма, аккумулятором емкостью 6500 мАч и поддержкой спутниковой связи. За производительность смартфона, как пишет TechCrunch, отвечает процессора Snapdragon 8 Gen 4. Однако такого чипа нет. По всей видимости, имеется в виду прошлогодний Snapdragon 8 Elite, который является преемником Snapdragon 8 Gen 3.

Для защиты биометрических данных и корпоративной информации Vertu использует собственный чип безопасности A5, а часть вычислений выполняется локально на устройстве. При этом компания признает, что система пока не проходила независимые аудиты безопасности и официальную сертификацию.

Базовая версия Vertu Alphafold в отделке из телячьей кожи оценена в $6880 (около 487 тыс. руб.). Более дорогие модификации с кожей аллигатора, элементами из золота и бриллиантами могут стоить до $46,8 тыс. (около 3,3 млн рублей). Также компания предлагает расширенные возможности кастомизации.