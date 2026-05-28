В недрах Солнца «услышали» магнитные изменения

В журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) опубликовано исследование международной группы под руководством Бирмингемского университета (Великобритания), в котором анализируется долгосрочное изменение солнечной магнитной активности.

Ученые приходят к выводу, что процессы, связанные с 11-летним солнечным циклом, в последние десятилетия все сильнее «сдвигаются» к внешним слоям Солнца.

Как «слышат» Солнце

Прямо заглянуть внутрь Солнца невозможно, поэтому исследователи используют гелиосейсмологию — метод, который анализирует колебания внутри звезды. Эти колебания можно представить как слабые «звуковые волны», проходящие через солнечное вещество и меняющие свои характеристики в зависимости от внутренних процессов.

Дополнительно применялись данные сети телескопов BiSON, которые собирались почти 40 лет — с 1987 по 2025 год. Это позволило сравнить несколько солнечных циклов подряд, от 22-го до 25-го.

Магнитная активность становится более поверхностной

Анализ показал устойчивый тренд: магнитные изменения, связанные с циклом активности, постепенно концентрируются во все более тонком слое прямо под видимой поверхностью Солнца.

Авторы отмечают, что это не единичный эффект, а тенденция, проявляющаяся на протяжении нескольких циклов. Особенно выражено это в текущем 25-м цикле.

Исследователи разделили колебания внутри Солнца на три диапазона — низкочастотный, средний и высокочастотный. Каждый из них связан с разной глубиной под поверхностью.

Сравнение этих данных с традиционными показателями солнечной активности показало три ключевых результата:

изменилось соотношение между внутренними колебаниями и наблюдаемыми проявлениями активности

структурные изменения все сильнее ограничены слоем примерно до 1000 км под поверхностью

25-й цикл выглядит слабее в обычных наблюдениях, но заметно активнее в данных высокочастотной гелиосейсмики

Возможное изменение режима Солнца

Профессор Билл Чаплин из Бирмингемского университета описывает ситуацию так:

«У Солнца есть свой собственный “активный биоритм”, создающий восходящую и нисходящую магнитную активность, которая формирует космическую погоду. Однако традиционные измерения на поверхности не отражают всей картины — возможно, Солнце вступает в другой режим поведения, который будет развиваться на протяжении десятилетий».

Он также отмечает, что активность становится все более локализованной у поверхности, что ранее не фиксировалось в таком виде.

Что это может значить

По словам профессора Сарбани Басу, одного из соавторов исследования, связь между внутренними колебаниями и поверхностной солнечной активностью со временем заметно меняется.

Она отмечает, что это нельзя объяснить простым ослаблением магнитного поля. Речь скорее идет о перераспределении магнитной энергии внутри Солнца и изменении того, на какой глубине формируются ключевые процессы цикла.

Для Земли это пока не означает немедленных последствий. Однако подобные сдвиги могут влиять на характер солнечной активности в будущем — а значит, и на космическую погоду. В практическом смысле это отражается на вероятности вспышек, геомагнитных бурь и нагрузке на спутники, системы связи и энергосети.