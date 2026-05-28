Ученые открыли гигантский вирус со странным поведением

Ученые обнаружили в Японии гигантский вирус, который размножается необычным способом. Исследователи из Токийского научного университета нашли новый тип — фуртивирус — в реке Инасегава в городе Камакура, передает Journal of Virology.

Название происходит от латинского furtivus («скрытный»), так как его было сложно выделить из образца. Фуртивирус заполняет пробел между двумя родственными группами гигантских вирусов, у которых геномы сильно отличаются по размеру. Ученые предлагают выделить его в отдельное семейство Manesviridae.

Главное отличие — способ размножения. Другие гигантские вирусы либо сохраняют ядро клетки-хозяина и размножаются внутри него, либо разрушают ядерную оболочку и размножаются снаружи. Фуртивирус использует промежуточную тактику: он разрушает ядро, но размножается в остатках ядерной жидкости. Раньше такого не наблюдалось.

Открытие поможет понять эволюцию вирусов. Согласно одной из гипотез, именно гигантские вирусы могли способствовать формированию клеточного ядра у эукариот. Фуртивирус показывает возможный эволюционный путь: от вирусов, размножающихся внутри неповрежденного ядра, к тем, которые его полностью разрушают.