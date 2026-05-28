Ученые оценили шанс «заражения» Земли жизнью с других звезд

Знаменитый астрофизик Ави Леб из Гарварда заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог намеренно доставить на Землю семена внеземной жизни. По его версии, это либо инопланетный зонд, либо естественное тело, которое неизвестная цивилизация нашпиговала оборудованием, передает kp.ru.

Российские ученые назвали такую возможность маловероятной, но не исключили опасности «зеркальной» жизни. В отличие от обычных комет, 3I/ATLAS при пролете мимо Земли выбросил огромное количество вещества, содержащего сложные органические молекулы, включая метанол. Леб сравнил объект с одуванчиком, разбрасывающим семена.

Саму гипотетическую цивилизацию, запустившую этот механизм, он назвал «Садовником». Ключевой аргумент — ничтожно малая вероятность траектории полета, пролегающей близко к максимальному числу планет Солнечной системы.

Есть вероятность, что межзвездный Садовник засеял 3I/ATLAS в рамках миссии по оплодотворению, направленной на обитаемые планеты, написал Леб в своем блоге. Однако заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович в интервью изданию назвал выводы коллеги излишне смелыми. По его словам, сложная органика — обычное дело для космоса: подобные «кирпичики жизни» находят в метеоритах и межзвездной среде с 1969 года. Выбросы 3I/ATLAS не являются уникальным явлением, добавил эксперт.

Кроме того, если бы вещество попало в атмосферу Земли, ученые заметили бы новый метеорный поток. Этого не произошло. Даже если космическая пыль оседает на планету (5-6 тонн в сутки), она несет органику, идентичную земной.

Теоретическую возможность панспермии — переноса жизни между планетами — Шематович не отрицает. Но реальная угроза, как уточнил он, кроется в ином: на Земле аминокислоты имеют левое вращение, а сахара — правое. Если пришедшая из космоса жизнь окажется «зеркальной», наша иммунная система не сможет ее распознать, что приведет к гибели всего живого.