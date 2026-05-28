MacBook Pro на чипах M6 получат новые системы охлаждения

Источники в сети распространили неподтверждённую информацию о грядущих изменениях в линейке MacBook Pro 14 и 16. Согласно последним утечкам, обновлённые ноутбуки Apple смогут работать эффективнее и демонстрировать более высокую производительность по сравнению с предшественниками.

© mobidevices.com

По данным источника в X (пользователь ExoticSpice), будущие модели MacBook Pro на базе процессоров Apple M6 получат существенно улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой. Это станет важным этапом в развитии охлаждения MacBook Pro, особенно на фоне предполагаемых усилий Apple по созданию более тонких устройств. Испарительная камера позволяет эффективнее рассеивать тепло по большей площади внутреннего пространства, снижая температурные пики в компактных корпусах.

Такое решение связано с необходимостью охлаждения высокопроизводительных твердотельных накопителей PCIe Gen 5, которые при интенсивных нагрузках способны выделять значительное количество тепла. Температура чипов NAND при этом может достигать 100 °C.

Ожидается, что обновлённая система охлаждения, возможно включающая переработанные вентиляторы и оптимизированные воздушные потоки, позволит процессорам M6 Pro и M6 Max дольше поддерживать высокие тактовые частоты без снижения производительности из-за теплового троттлинга. Также сообщается о возможных улучшениях состава термопасты, используемой Apple, для дальнейшего повышения эффективности теплоотвода.

Ожидается, что новые MacBook Pro представят в конце 2026 или начале 2027 года.