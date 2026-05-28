Загадочный треугольник из НЛО пролетел над российским регионом

Над Краснодарским краем заметили группу НЛО в форме треугольника. Очевидцы утверждают, что "летающие апельсины" двигались с огромной скоростью и вскоре ушли в сторону Ставрополья. Историей уже заинтересовались уфологи по всему миру, пишет SHOT. Канал публикует кадры очевидцев.

Странные светящиеся объекты наблюдали в районе Белореченска. Местный житель Дмитрий рассказал, что несколько "летающих тарелок" выстроились в треугольник, после чего начали быстро перемещаться по небу. Огоньки то появлялись, то исчезали, а через пару минут улетели на северо-восток.

Первой версией уфологов были спутники Starlink, но позже специалисты от неё отказались. Теперь они склоняются к тому, что это оранжевые плазмоиды — те самые "летающие апельсины", способные объединяться в группы и формировать геометрические фигуры от линий до многоугольников. Американский уфолог Марк Кэлвин заявил, что наблюдал похожие объекты в пригороде Далласа — несколько светящихся точек синхронно зависали над жилыми районами.

"Белореченская аномалия" вызвала интерес и у зарубежных исследователей. По их мнению, этот эпизод стал самым правдоподобным за последние годы.

Скептики, впрочем, напоминают, что подобные явления часто объясняются земными причинами — дронами, спутниками, атмосферной оптикой или редкими погодными эффектами. Однако Краснодарский край у уфологов уже давно на особом счету. В 1997 году в районе Белореченска уже фиксировали странные геометрические фигуры в небе и следы на полях.