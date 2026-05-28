С обратной стороны Солнца вышла крупная активная область

Крупная активная область, которая не содержит энергии, вышла с обратной стороны Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На востоке, слева (не спрашивайте только, почему на Солнце восток слева) на краю с утра появилась еще одна большая активная область, вышедшая с обратной стороны, и снова без энергии. На обратной стороне Солнца за сутки тем временем произошло еще 17 вспышек класса C и выше", - говорится в сообщении.

Специалисты пока не определили причину этого явления.