Важнейшую функцию Windows не смогли установить из-за ошибки

Многие пользователи Windows 11 не смогли установить ускоряющее операционную систему (ОС) обновление из-за ошибки. Об этом сообщает издание ComputerBase.

В середине мая Microsoft выпустила обновление, которое получило важнейшую функцию «Профиль низкой задержки». С ней Windows научилась ускоряться благодаря точечному повышению частоты процессора. Спустя время журналисты медиа выяснили, что многие пользователи компьютеров не смогли поставить апдейт из-за ошибки.

Оказалось, что загрузка и установка обновления может обрываться. Это происходит в случае, если в системном разделе EFI (ESP) остается меньше 10 мегабайт свободной памяти. При таком раскладе установка останавливается на 35 процентах, а на экране появляется уведомление «Что-то пошло не по плану. Отмена изменений» и кодом ошибки 0x800f0922.

Решение проблемы пока не нашли. В Microsoft предложили пользователям временно остаться на предыдущей версии Windows 11 — исправление подготовят в следующих апдейтах.

Ранее авторы издания PCWorld рассказали, что обновление Windows 11 вызвало многочисленные проблемы на ноутбуках популярного бренда HP. Причем о неполадках известно уже несколько месяцев, но Microsoft и HP еще не предприняли никаких действий для исправления ситуации.