РКН нашел новый способ блокировки MTProto-прокси Telegram

Пользователи Telegram всё чаще сообщают о нестабильной работе или полной недоступности MTProto-прокси, которые используются для подключения к мессенджеру. Кроме того, у многих перестали корректно работать VPN-сервисы. Число жалоб резко выросло за последнюю неделю: с проблемами сталкиваются пользователи из разных регионов и абоненты разных провайдеров.

О сбоях в работе сервисов, используемых для обхода замедления мессенджера, сообщает портал «Код Дурова».

Источники издания связывают происходящее с активностью Роскомнадзора: «Похоже, РКН нашёл ещё одну уязвимость в механизме работы MTProto-прокси в Telegram, из-за чего они массово перестали работать. Части пользователей помогает использование каскадных методов через российские серверы».

Одновременно собеседники издания сообщают о частичной блокировке протокола TCP-RAW. Это неизбежно отражается на работе сервисов обхода блокировок, которые используют этот протокол.

Как напоминает издание, похожая ситуация наблюдалась в начале апреля. Тогда проблему устранили в очередном обновлении: после этого мессенджер начал «оживать», в первую очередь у Premium-пользователей.

При этом «ускорение» работы Telegram стало распространённой приманкой вирусописателей. Различные мобильные зловреды маскируются под версии мессенджера со снятой блокировкой, VPN-сервисы и другие утилиты для обхода ограничений.