Рассекречены российские цены новых смарт-часов Huawei

В России стартовал предзаказ умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro, а также начались продажи базовой версии этой модели (Huawei Watch Fit 5). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео».

Серия Huawei Watch Fit 5 получила обновленный дизайн и расширенные функции для спорта и мониторинга состояния здоровья. Базовая модель оснащена экраном диагональю 1,82 дюйма с яркостью до 2500 нит, тогда как Pro-версия получила 1,92-дюймовый дисплей с яркостью до 3000 нит. Старшая модель также отличается использованием премиальных материалов, включая титановый безель, алюминиевую рамку и защитное сапфировое стекло.

Устройства поддерживают различные спортивные режимы, включая велотренировки и занятия на открытом воздухе. Также часы оснащены инструментами мониторинга здоровья, среди которых контроль сердечного ритма, ЭКГ, обнаружение признаков аритмии и отслеживание показателей женского здоровья.

Часы могут работать до 10 дней без подзарядки в режиме минимального использования и поддерживают бесконтактную оплату через NFC.

Watch Fit 5 в России оценили в 19 000 руб., тогда как флагманская – Fit 5 Pro – обойдется в 26 000 руб.