Lenovo выпустила ИИ-гаджет для детей с GPS и кнопкой SOS

Lenovo представила в Китае новое устройство AI Companion Device для детей, которое объединяет функции искусственного интеллекта (ИИ), геолокации и родительского контроля. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Устройство выполнено в компактном корпусе с 2-дюймовым HD-дисплеем, защищенным стеклом Panda Glass для повышения устойчивости к падениям и повседневному использованию. На корпусе предусмотрены две физические кнопки – одна отвечает за запуск ИИ-помощника, а вторая служит кнопкой экстренного вызова SOS.

Гаджет оснащен 5-мегапиксельной камерой на поворотном механизме, которую можно использовать для фотографий и видеозвонков. Встроенная мультимодальная ИИ-модель позволяет распознавать объекты через камеру, включая растения, животных и различные предметы. Также система поддерживает голосовое общение.

Устройство получило 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища, работает на базе Android и поддерживает установку приложений. Согласно материалам Lenovo, гаджет совместим с сервисами WeChat, QQ, DeepSeek, словарями и образовательными платформами. Подключение к сети осуществляется через Wi-Fi, Bluetooth и 4G LTE с использованием SIM-карты.

Новинка уже поступила в продажу по цене 599 юаней, что по курсу на 27 мая 2026 года составляет примерно 6,2 тыс. руб.