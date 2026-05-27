Переход к сельскому хозяйству ускорил эволюцию человека в Европе

Около 10 000 лет назад, когда охота и собирательство уступили место земледелию, темпы эволюции человека в Европе значительно выросли. Международная группа ученых проанализировала 16 000 древних геномов и выявила 479 генетических вариантов, которые стали более или менее распространенными под действием естественного отбора. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Крупнейшее исследование древней ДНК

Долго считалось, что геном человека оставался относительно стабильным последние десятки тысяч лет — современные популяции жителей Европы, Азии и Африки генетически слишком схожи. Однако древняя ДНК рисует иную картину.

В новом исследовании под руководством британских генетиков Дэвида Райха и Али Акбари ученые сравнили ДНК древних обитателей Европы и Ближнего Востока друг с другом, а также с генами 6000 современных людей. Ключевое отличие от предыдущих работ — привлечение почти 10 000 ранее не изучавшихся древних геномов. Это позволило впервые проследить динамику генетических вариантов на популяционном уровне.

«Это самая важная работа за последнее десятилетие, — заявил Дэвид Райх. — Наконец мы воплощаем обещание древней ДНК раскрывать столько же о биологии, сколько и об истории».

Когда ускорился естественный отбор

После распространения земледелия (около 10 000 лет назад) 479 генетических вариантов стали либо заметно чаще, либо, наоборот, реже встречаться в Европе. Особенно отчетливые изменения начались в бронзовом веке (около 5000 лет назад), когда из евразийских степей пришли скотоводы, принеся с собой колеса, металлические орудия труда и оружие. Плотность населения резко выросла, люди стали жить в тесном соседстве с одомашненными животными.

Эта среда создала новые факторы эволюционного развития. Частота мутаций, связанных с иммунной функцией, устойчивостью к туберкулезу и аутоиммунным заболеваниям, быстро возросла примерно 6000 лет назад, а затем — за последние 3000 лет — вновь снизилась. Гены, которые ассоциируются с более высоким содержанием жира в организме, стали встречаться все реже. Мутации, связанные с рыжими волосами, широко распространились около 4000 лет назад, а варианты, отвечающие за облысение по мужскому типу, — стали реже встречаться за последние 7000 лет.

Осторожность в интерпретации

Ученые обнаружили, что чаще стали встречаться варианты генов, коррелирующие в современных данных с доходом и количеством лет обучения. Это, разумеется, не означает, что доисторические люди эволюционировали, согласно современным социальным нормам: скорее, эти варианты отражают некий скрытый признак, имевший значение в прошлом.

Кроме того, изменения частоты генов могут быть вызваны не только отбором, но и миграциями и смешением популяций. Команда исследователей пыталась учесть это методами медицинской генетики, однако часть экспертов сохраняет скепсис.