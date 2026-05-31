Эффект зловещей долины: что это и почему возникает

Почему роботы и даже обычные куклы вызывают необъяснимую тревогу, хотя выглядят почти как люди? У этого странного явления есть название — эффект зловещей долины. Подробнее — в материале «Рамблера».

Что называют зловещей долиной?

Термин «зловещая долина» предложил японский инженер и робототехник Масахиро Мори в 1970 году. Он заметил, что чем больше робот похож на человека, тем обычно теплее к нему отношение. Но эта симпатия небесконечна. В какой-то момент он начинает вызывать дискомфорт, тревогу или отторжение, сообщает IEEE Spectrum. Но если опять немного увеличеть схожесть машины с человеком, доверие к нему опять возрастет.

Эту зависимость Мори на графике описал как провал: по одной оси идет сходство с человеком, по другой — эмоциональная реакция. Провал между симпатией и полным реализмом и получил название «‎зловещая долина». Сегодня этот термин применяют не только к роботам, но и к аватарам, персонажам игр, нейросетевым изображениям и виртуальным помощникам.

Почему мозг реагирует по-разному?

Единого объяснения у феномена нет. Скорее всего, он возникает из-за нескольких механизмов восприятия одновременно. Человеческое лицо для мозга — особый объект. По нему мы считываем эмоции, возраст, угрозу. Поэтому даже небольшие нарушения в мимике, взгляде или движениях становятся заметными.

Мультяшный робот или игрушка не обязаны моргать, улыбаться и двигаться как человек. Но если объект выглядит почти как человек, ожидания резко возрастают. Тогда малейшее несоответствие — слишком неподвижные глаза, странная улыбка, запоздалая мимика или механическая пластика — воспринимается как опасность.

Исследователи связывают зловещую долину с трудностью классификации: мозг пытается решить, человек перед ним или нет. Когда признаки смешаны и ответ неоднозначен, возникает неприятное ощущение. В работе Frontiers in Psychology этот механизм описывается как проблема распознавания объекта на шкале человеческого сходства.

Почему движения усиливают эффект?

Мори отмечал, что движение усугубляет зловещую долину. Неподвижная фигура может казаться просто странной, но как только она начинает двигаться, появляется насороженность. Это связано с тем, что мозг очень точно распознает движения: походку, наклон головы, микрожесты, синхронность речи и мимики.

Исследование Айше Пинар Сайгин и коллег показало, что мозг особенно остро реагирует на конфликт между человеческой внешностью и нечеловеческим движением. Участникам показывали человека, человекоподобного андроида и робота без внешней «кожи». Наиболее сильное рассогласование возникало именно при виде андроида: внешность вроде бы соответствовала человеческой, а движения нет.

Есть ли у эффекта эволюционное объяснение?

Одна из гипотез связывает эффект зловещей долины с древними механизмами выживания. Человеческий мозг эволюционно научился быстро замечать признаки болезни, смерти или потенциальной опасности у других людей. Поэтому некоторые детали у почти человеческих объектов могут вызывать тревогу на бессознательном уровне: слишком бледная кожа, застывшая мимика, стеклянный взгляд, неестественные движения или слабая эмоциональная реакция. Именно поэтому дискомфорт иногда вызывают не только роботы, но и восковые фигуры, манекены, реалистичные куклы или маски.

Интересно, что похожую реакцию находили не только у людей. В одном из экспериментов макаки хуже реагировали на реалистичные искусственные изображения обезьяньих лиц, чем на настоящие фотографии или более стилизованные изображения.

