Во всем мире люди начали массово отказываться от новостей

В мире около 40% людей хотя бы иногда избегают чтения новостей и это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на доклад Института Рейтер о цифровых новостях за 2025 год пишет Medical Xpress.

При этом в Канаде процент избегающих новостей людей еще выше – около 69. Респонденты отмечали, что отказываются от чтения новостных сообщений из-за того, что они негативно влияют на их настроение, заставляют чувствовать себя подавленными из-за невозможности что-то изменить.

Явление получило название «новостная усталость» (news fatigue). По мнению психологов, оно не является признаком лени или гражданского безразличия, а представляет собой реакцию мозга на среду, к которой он не приспособлен.

Эволюционно человеческий мозг натренирован оценивать угрозы, так как это было залогом выживаемости, поэтому разум быстрее усваивает негативную информацию, чем позитивную, и дольше помнит, отмечают журналисты.

«Присутствие поблизости хищника значило больше, чем красивый закат (…) Проблема в том, что человеческий мозг с тех пор не изменился. Мы остаемся тем же биологическим видом, что и тысячи лет назад. Что изменилось, так это размер мира, который нужно просканировать на наличие угроз», - отмечается в статье.

Психологи обратили внимание на то, что, если раньше угрозы были локальными, на уровне болезни ребенка или засухи в соседнем селе, то сейчас людям приходится «пережить войну в одном регионе, финансовый шок в другом, климатическую катастрофу в третьем и все это до обеда».

При этом, согласно проведенным исследованиям, физиологическая реакция на негативные новости сильнее, чем на позитивные, и организм реагирует еще до того, как разум решит, насколько актуальна угроза.

Несмотря на это, психологи не рекомендуют полный отказ от новостей, так как уход от чтения достоверных источников усиливает воздействие дезинформации. Бороться с чувством подавленности позволяет ограничение времени на просмотр новостей, выбор глубоких аналитических материалов, а также отказ от чтения заведомо провокационных сообщений.

