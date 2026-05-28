Найдены микробы, превращающие углекислый газ в камень

Международная группа ученых обнаружила на глубине 1200 метров под землей микробов, которые питаются углекислым газом и превращают его в камень. Образцы взяли в бывшей золотодобывающей шахте в Южной Каролине (США), ныне переоборудованной в лабораторию.

Открытие может дать толчок к развитию технологий, помогающих напрямую удалять выбросы парниковых газов на месте. Ученые анализируют микроорганизмы, чтобы разработать ферменты, способные преобразовывать промышленный CO2 в карбонат кальция. Этот минерал впоследствии может использоваться для создания добавок к бетону и других материалов.

Идея ученых заключается в том, чтобы поместить улавливающие СО2 ферменты в большой резервуар и пропускать промышленные выбросы сквозь ферментный раствор. Для работы фабрик характерны высокие температуры, высокое давление и повышенная кислотность. Но микробы, привыкшие жить в экстремальных условиях на большой глубине, не пострадают от таких условий.

В настоящее время человечество выбрасывает в атмосферу более 37 миллиардов метрических тонн CO2 в год. По оценкам ученых, одна мобильная установка, созданная по их технологии, сможет поглощать почти тонну углекислого газа в год. Производство ферментов планируют запустить к 2027 году, сообщает Technology Authority.

