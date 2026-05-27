Неожиданную находку обнаружили в рассекреченных файлах Пентагона об НЛО

Пентагон начал публиковать рассекреченные материалы о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ) на портале war.gov. В открытом доступе появились фото, видео, рапорты военных, отчеты спецслужб и рассказы очевидцев. На днях выложили вторую партию — более 300 страниц. «Комсомольская правда» изучила эти файлы.

Одним из самых любопытных документов оказалось изображение «сигарообразного объекта» длиной 40–60 метров, который заметили в сентябре 2023 года. Свидетель рассказал ФБР о бесшумной металлической штуковине с бронзовым отливом над деревьями. Однако подпись к картинке гласит, что это графическая реконструкция, а не реальный снимок.

В архиве есть и более внушительные свидетельства. Экипаж корабля «Джемини-7» в 1965 году докладывал о блестящем объекте, который медленно вращался рядом. Астронавты «Аполлона-11» фиксировали неопознанные объекты и загадочные вспышки света. Участник миссии Базз Олдрин сообщал о большом НЛО.

Отдельная категория — видео с военных камер. На них видны светящиеся точки и шары, летающие с огромной скоростью. Один из отчетов рассказывает о «раскаленном шаре», который завис у земли, за секунды преодолел более 30 километров и разделился на две части. Один из роликов 2013 года вызвал споры: инфракрасная камера засняла объект, похожий на восьмиконечную звезду. Конспирологи спорили, кого именно сняли военные — херувима или серафима. Позже пользователи предположили, что это была сигнальная ракета.

По данным рассекреченных документов, для перехвата одного звездообразного объекта американцам пришлось поднять 13 истребителей (место и время скрыты цензурой). Очевидец сообщал, что НЛО двигался резкими рывками, игнорируя законы аэродинамики.

Эксперты связывают рост числа наблюдений с появлением мегасозвездий спутников на низкой орбите, вроде Starlink. Отраженный свет от антенн может казаться наблюдателю на земле резко маневрирующим объектом.