СМИ: Китай использует ИИ для слежки за людьми

Китай использует ИИ для слежки за людьми
Китай работает над модернизацией устаревающих систем цифрового наблюдения, для этой цели активно используются технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).
По данным издания, новые системы способны не только следить за передвижением людей, но и анализировать их поведение и прогнозировать потенциальное возникновение беспорядков. Отмечается, что прежняя система наблюдения была «реактивной» — она не позволяла «выяснять и понимать намерения людей». Новая система позволит прогнозировать уличные преступления, ДТП, а также массовые протесты и несанкционированные акции.
По данным FT, тендеры на производство оборудования для системы получили компании Hikvision и Huawei.
До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.
По его словам, в сферах урегулирования международных споров и управления ИИ китайская сторона активно участвует в выработке правил, а также продвигает продвигает создание многосторонних механизмов, включая Международную организацию по медиации (IOMed) и Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта.